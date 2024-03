Si dà fuoco in auto a Golasecca vicino Varese davanti a moglie e figlia | 50enne gravissimo | si stava separando

E' accaduto intorno alle 6 a Golasecca, in via Puccini. Moglie e figlia sono rimaste ferite nel tentativo di soccorrerlo Un uomo di 50 anni versa in gravi condizioni dopo che questa mattina, attorno ... (sbircialanotizia)

Golasecca (Varese), 26 marzo 2024 – Dramma a Golasecca , nel Varesotto. Un uomo è rimasto ustionato in modo grave e altre due persone in maniera più leggera in seguito a un incendio che ha ... (ilgiorno)

Un uomo di 50 anni si è cosparso di benzina e si è dato fuoco nell'auto a metano posteggiata davanti all'abitazione di famiglia, nella quale era in corso una separazione. Il fatto è avvenuto in via ... (quotidiano)

Varese, 50enne si dà fuoco in auto - Un 50enne si è dato fuoco ed è rimasto gravemente ferito stamani a Golasecca, in provincia di Varese. Il fatto è accaduto in via Giacomo Puccini. L'uomo si ...lapresse

Maltempo a Palermo, alberi divelti e pali caduti per strada, un muro è finito contro alcune auto - Alberi spezzati, muri crollati, tettoie volate via. Una lunga notte di lavoro per i vigili del fuoco di Palermo. Le forti raffiche di vento che hanno flagellato anche il capoluogo […] ...blogsicilia

Si dà fuoco in auto davanti a casa: è gravissimo - Si è cosparso di benzina e si è dato fuoco in auto davanti alla casa a Golasecca, in provincia di Varese, dove viveva con la moglie, dalla quale si stava separando, e la loro figlia 13enne.sardegnalive