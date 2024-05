Varese - 40enne sfregia l' ex compagna e accoltella il padre di lei

(Di lunedì 6 maggio 2024) Brutale aggressione oggi a. Una donna di 37 anni è statata con con un coltello, mentre ildi lei, 71enne, è statoto dopo esser intervenuto in difesa della figlia. Ad agire è stato l'ex compagno della donna, 40 anni, subito arrestato con l'accusa di tentato omicidio e lesioni gravi. Il fatto si è verificato poco prima delle 13 di oggi in via Ciro Menotti. L'aggressione è avvenuta per strada sotto gli occhi terrorizzati della madre e della moglie delle due vittime.

