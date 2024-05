Varese - sfregia con l’acido la ex e accoltella il padre di lei | l’uomo è in fin di vita

(Di lunedì 6 maggio 2024), 6 maggio 2024 – Tentato omicidio a, oggi poco prima delle 13: un uomo hato l’ex moglie, 37 anni cone hato il suocero. L’aggressione è avvenuta per strada, in via Menotti, davanti ad uno studio professionale. Immediato l’intervento dei soccorsi con tre ambulanze: la donna e ilsono stati trasportati in ospedale esarebbe in gravissime condizioni, in pericolo di. Sul posto anche i vigili del fuoco, gli agenti delle Volanti e della Squadra mobile diche hanno avviato indagini. L’aggressore è stato fermato.

