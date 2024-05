Valditara | A che serve studiare i dinosauri?

Leggi tutta la notizia su agi

Nei programmi scolastici "c'è troppa roba". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Giuseppe, intervistato a Futuro Direzione Nord. "In terza elementare si vanno a spiegare tutte le specie dei; tutto questo a che? E poi non conosciamo le esperienze più importanti del nostro passato che ci hanno dato i grandi valori dell'Occidente. Bisogna semplificare e far prevalere la quantità sulla quantità". "Il cellulare no. Non concepisco una didattica fatta sul cellulare che ha effetti molto negativi sul bambino, sulla sua concentrazione, creatività e ci sono tanti studi su questo" - ha aggiunto il titolare di Viale Trastevere - "Il web è un grande oceano dove alla fine ci si perde. Bisogna certamente ritornare all'importanza del libro, della scrittura, poi dopo c'è il tablet, è importante"