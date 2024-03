Classi “speciali” per chi ha deficit in italiano | l’idea di Valditara divide il mondo della scuola “Segregazione” | “No | serve a integrare meglio”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Fa discutere la proposta del ministro dell’Istruzione e del merito, il leghista Giuseppe, di organizzare “di accompagnamento con docentizzati e una didattica potenziata” per i ragazzi immigrati che presentanonella lingua italiana., volta a combattere la dispersione scolastica di questa tipologia di alunni,gli addetti ai lavori: se l’Unione degli Studenti la definisce “estremamente razzista” e il pedagogista Daniele Novara nega che abbia “alcuna validità scientifica o pedagogica”, ildei dirigenti scolastici è spaccato. La numero uno dell’Associazione nazionale presidi (Anp) del Lazio, Cristina Costarelli del liceo “Newton” di Roma, trova ad esempio che non vi sia “nulla di ghettizzante nel proporre corsi di ...

