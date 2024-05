Uno studio suggerisce che la genetica è una causa - non solo un rischi - per alcuni casi di Alzheimer

La PRRS è una malattia virale che provoca infertilità, problemi riproduttivi, e disturbi respiratori, può essere letale per i cuccioli. Per rendere immuni i maiali basta colpire un singolo gene.Continua a leggere

Ricerca: scoperta una nuova forma genetica di Alzheimer - Ricerca: scoperta una nuova forma genetica di Alzheimer - Milano, 6 mag. (Adnkronos Salute) - Una nuova forma genetica di Alzheimer è stata scoperta da ricercatori spagnoli del Sant Pau Research Institute ...

Alzheimer, scoperta una nuova forma genetica: gli individui con due copie del gene ApoE4 sviluppano prima la malattia - Alzheimer, scoperta una nuova forma genetica: gli individui con due copie del gene ApoE4 sviluppano prima la malattia - La variante genetica ApoE4 omozigoti non è solo un fattore di rischio ma una nuova forma genetica: il 95% degli over 65 con la mutazione presenta un accumulo della proteina beta amiloide ...

Ermanno Greco (S.I.d.R.): “Prevenzione necessaria per genetica e stili di vita” - Ermanno Greco (S.I.d.R.): “Prevenzione necessaria per genetica e stili di vita” - Questo il pensiero del professor Ermanno Greco, presidente della Società Italiana della Riproduzione (SIdR), in merito a uno studio coordinato dalla Zhejiang University di Hangzhou in Cina e dall'Univ ...