Pelle sostenibile | una scoperta sensazionale ed è merito di batteri geneticamente modificati | lo studio

(Di mercoledì 10 aprile 2024) È stata fatta un’incredibilesulla: unoscientifico è riuscito a coniugare la moda con le esigenze green. Negli ultimi anni il settore della moda sta attirando numerose critiche a causa della scarsa sostenibilità di alcuni materiali e delle tecniche di lavorazione. Si tratta di un tema particolarmente sentito dall’opinione pubblica che è sempre più attenta alle esigenze del pianeta.: arriva il nuovo tessuto – Cityrumors.itMa a quanto pare in arrivo un’autentica svolta che interessa soprattutto la. In seguito a numerosi studi scientifici è statala cosiddetta cellulosaca che al momento rappresenta una promettente alternativa alla ...

(Adnkronos) - A causa degli elevati costi di filiera, in particolare quelli ambientali, il settore della Moda ha attirato su di sé molte critiche, soprattutto da parte dei settori dell'opinione ... (liberoquotidiano)

(Adnkronos) – A causa degli elevati costi di filiera, in particolare quelli ambientali, il settore della Moda ha attirato su di sé molte critiche, soprattutto da parte dei settori dell’opinione ... (webmagazine24)

Il pellet non è così sostenibile come potreste immaginare, c’è una nuova ricerca che lo condanna . Pare che inquini tantissimo : i dati emersi. Il tema legato alla sostenibilità ambientale da ormai ... (cityrumors)

Gruppo Mastrotto: Pelle, sostenibilità e innovazione al Giardino delle Idee di Vanity Fair - Gruppo Mastrotto porterà al Giardino delle idee organizzato da Vanity Fair la sua esperienza nel mondo della Pelle, raccontando il percorso di sostenibilità dell’azienda e come l'innovazione possa tra ...informazione

Borse trasparenti: perché ci piacciono (e perché no) - Da qualche stagione di gran tendenza, le borse trasparenti mettono letteralmente a nudo chi le sfoggia. Sulla scia di una moda che svela sempre più, gli accessori si adeguano permettendo di guardare o ...vanityfair

Questa Pelle vegana 'next gen' sembra uscita da un libro di magia! - Immaginate un mondo dove la moda incontra la sostenibilità in un modo mai visto prima: la Pelle vegana si 'auto-costruisce' in maniera assurda.tech.everyeye