Un uomo vero - la recensione | Charlie Croker tra Logan Roy e Donald Trump

(Di lunedì 6 maggio 2024) La serie: Un, 2024. Creata da: David E. Kelley Cast: Jeff Daniels, Diane Lane, William Jackson Harper, Aml Ameen. Genere: Drammatico. Durata: 6 episodi/45 minuti circa. Dove l’abbiamo visto: Su Netflix. Trama:possiede un’impresa immobiliare, ha sessant’anni e una seconda moglie di soli ventotto anni. Ma la vita di quest’di successo inizia a sgretolarsi quando scopre di non poter restituire il grosso prestito che ha chiesto alla banca per espandere il suo impero del mattone.inizia una discesa all’inferno in cui incrocia un giovane idealista che sopporta stoicamente gli assalti della vita e un avvocato di colore che ha scalato la scala sociale. Questo adattamento del romanzo di Tom Wolfe esplora le crepe di una delle grandi città del Sud: Atlanta. ...