Un uomo vero su Netflix | trama - cas - finale e stagione 2

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Dal 2 maggio 2024 è disponibile suUn. Si tratta della serie televisiva statunitense limitata diretta da Regina King e Thomas Schlamme. Lasi basa sull’omonimo romanzo di Tom Wolfe e si svolge in sei episodi. Protagonista è Charles Crocker, un magnate immobiliare di Atalanta. Quest’ultimo cerca di proteggere il suo impero da coloro che voglio approfittare della sua bancarotta per farlo cadere in disgrazia. Charles deve fare di tutto pur di tornare in vetta, altrimenti tutto il suo mondo si sgretolerà. Unsu: ladella serie TV Leggi anche: Fiasco su, cast, come finisce e2 Leggi anche: Honeymoonish su ...