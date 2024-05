Un Posto al Sole anticipazioni 6 maggio | Rosa abbandona la casa

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 6 maggio 2024) Se sei un appassionato della soap opera italiana Unal, non puoi perderti ledella puntata in onda il 62024 su Rai3 alle 20:50. Le trame dell’episodio promettono di tenere incollati gli spettatori con colpi di scena e momenti intensi. Il Paradiso delle Signoredal 6 al 10: il duro sentiero di Teresa Unal: il bivio del cuore di Silvia Nella prossima puntata, Silvia sarà ancora alle prese con i suoi sentimenti contrastanti. Mentre Giancarlo le chiede di sposarlo e lei accetta, il suo cuore batte ancora per Michele. La notizia del divorzio di quest’ultimo non fa che complicare ulteriormente la situazione. Dopo un confronto con Todisco, Michele ...