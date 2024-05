Un posto al sole - anticipazioni 6 maggio 2024 | l' iniziativa di Viola

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 6 maggio 2024)Bruni prenderà un'inaspettata ad Unal, come segnalano ledel 6. La donna, in particolare, sarà molto preoccupata per Damiano, il quale è finito nella trappola del clan di Angelo Torrente che ha fatto sì che su di lui piovesse un'accusa infamante. Il poliziotto sta provando a dimostrare la propria innocenza e la sua situazione ha gettato nello sconforto i suoi cari, soprattutto Rosa e. Quest'ultima, nonostante il suo matrimonio con Eugenio sia finito proprio a causa della sua relazione con Damiano, non esiterà a rivolgersi al magistrato per chiedergli di aiutare Renda. La Bruni e Nunzio, in particolare, proveranno ad insistere con Nicotera affinché indaghi sulla talpa che sta fornendo ...