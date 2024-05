Udinese - pari per sperare nella salvezza | Napoli ripreso oltre il 90’

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 6 maggio 2024) L’dà l’ennesima delusione stagionale al. Non basta Osimhen: Success – che non segnava da un anno – firma l’1-1 al 92’. Che fai friulani per laNEL RECUPERO – L’muove la classifica. Col, dopo tante fregature allo scadere, trova l’1-1 al 92’. Il primo tempo è bruttissimo: non ci sono tiri in porta da parte di entrambe le squadre. L’unica vera occasione decente è una girata di Jaka Bijol, peraltro accostato all’Inter, di poco a lato alla destra di Alex Meret. A inizio ripresa però ilpassa, con un cross da destra di Matteo Politano per il gran colpo di testa di Victor Osimhen. Che segnastessa porta dove un anno fa aveva firmato il gol dell’aritmetica dello scudetto. ...