Udinese-Napoli - le ufficiali | Lindstrom al posto di Kvara

(Di lunedì 6 maggio 2024)si scontreranno questa sera alle 20:45, match valido per la 35esima giornata di Serie A. Qualora gli azzurri portassero a casa una vittoria, andrebbero a -3 dalla Lazio, tenendo aperta la lotta al settimo. La squadra di De Laurentiis vorrebbe centrare una qualificazione europea, per rendere meno amara una stagione che ha portato più rimpianti che soddisfazioni. Discorso diverso per i friulani, che sono in piena lotta salvezza e una vittoria li aggancerebbe a Frosinone ed Empoli, che ieri hanno pareggiato., le formazioni: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen,: Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, ...

Alla vigilia della gara in casa dell`Udinese in programma domani alle 20.45, il Napoli deve fare i conti con l` Infortunio di Kvaratskhelia ....

Stasera si gioca Udinese-Napoli . Calzona è a corto di uomini con Kvara, Zielinski, Dendoncker e Gollini out per infortunio. Napoli, a centrocampo c’è Traorè Queste le probabili formazioni di entrambe le squadre secondo Sky Sport: Napoli (4-3-3, ...

