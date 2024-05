Udinese - Cannavaro | Questo pareggio ha un sapore diverso perché arriva contro una grande squadra

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel post gara di-Napoli Fabioha commentato ilai microfoni di Dazn. Sulla gara: “Penso che al di là dell’aspetto tattico oggi sia stato decisivo l’atteggiamento. Il Napoli era venuto per vincere,ha ununae deve servire per le prossime partite. Sarà difficile, ma ci crediamo”. Poi continua: “Si sa quanto è forte il Napoli e quanto è difficile giocarci, perllo della palla e copertura degli spazi. Nel secondo tempo ho detto i ragazzi che i primi 15 minuti sarebbero stati importanti, poi ci sta che quando si gioca ...

Punto prezioso quello che l` Udinese riesce a conquistare in extremis contro il Napoli nel posticipo della 35esima giornata di Serie A, Isaac...

Cannavaro: "Pareggio contro una grandissima" - cannavaro: "pareggio contro una grandissima" - Interviste 6 Maggio 2024 Fonte: TMW "Mi sono piaciuti i ragazzi perché abbiamo attaccato e abbiamo finalizzato le occasioni che ci siamo creati" Pari d'oro per l'Udinese in chiave salvezza. Per commen ...

Fabio Cannavaro: “L’Udinese è viva e questo mi fa stare tranquillo” - Fabio cannavaro: “L’Udinese è viva e questo mi fa stare tranquillo” - Fabio cannavaro dopo il pareggio con il Napoli: “Il gol nel finale ci può dare forza negli ultimi tre scontri diretti” “Al di là dell’aspetto tattico mi è piaciuto l’atteggiamento. Il pareggio è venut ...

LE INTERVISTE – Udinese, Cannavaro: “Pareggio dal sapore diverso, contro una grandissima dietro solo all’Inter” - LE INTERVISTE – Udinese, cannavaro: “pareggio dal sapore diverso, contro una grandissima dietro solo all’Inter” - Pari d'oro per l'Udinese in chiave salvezza. Per commentare l'1-1 agguantato nei minuti finali contro il Napoli il tecnico bianconero, Fabio cannavaro, ai microfoni di DAZN: "Al di là dell'aspetto tat ...