Udinese - Cannavaro | 'Pareggio dal sapore diverso Napoli dietro solo all'Inter'

Napoli, non basta Osimhen: l’Udinese agguanta il pari in extremis - napoli, non basta Osimhen: l’udinese agguanta il pari in extremis - udinese e napoli non vanno oltre l’1-1 nella sfida che chiude la 35esima giornata di serie A. Dopo un primo tempo con poche emozioni, i partenopei riescono a trovare subito il vantaggio nella ripresa, ...

Udinese-Napoli: i voti agli azzurri - udinese-napoli: i voti agli azzurri - Meret 6 - Pronto sul sinistro di Keinan Davis, pronto sul corner di Samardzic. Quello che doveva fare, lo ha fatto. Sul gol ha più responsabilità Ostigard. Di Lorenzo 6,5 - Prova ad imbastire qualcosa ...

DAZN - Udinese, Cannavaro: "Il Napoli è forte, mi è piaciuto l'atteggiamento della mia squadra" - DAZN - udinese, Cannavaro: "Il napoli è forte, mi è piaciuto l'atteggiamento della mia squadra" - UDINE - Fabio Cannavaro, allenatore dell'udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo il pareggio contro il napoli. Ecco quanto evidenziato da "napoli Magazine": "Al di là dell'aspetto tatt ...