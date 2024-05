Udinese - Cannavaro in conferenza | Felici del punto perchè ci dà morale e consapevolezza

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 6 maggio 2024) Fabio, allenatore dell’, nella sala stampa del Bluenergy Stadium ha analizzato il pareggio per 1-1 contro il Napoli. Quanto vale questo?“Gliel’ho detto dal primo giusto, devo allenarli e gestirli tutti, Davis non può fare una partita intera, Success è due partite che era inutilizzato, ho preferito quindi Brenner, poi è normale che le partite ti portano a fare altre cose, è unche ci dà tanto perché ci fa capire che dobbiamo continuare a lavorare così e migliorare nella gestione della palla, vuoi per il sistema, vuoiabbiamo giocato contro due squadre che hanno il miglior possesso palla della A. Dobbiamo avere più coraggio e a tratti lo abbiamo avuto, il Napoli è venuto qui, ha giocato la sua partita gestendola in modo serio perdendo anche magari tempo alla fine. ...