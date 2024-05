Ucraina - Salvini | la Lega non permetterà invio soldati italiani

(Di lunedì 6 maggio 2024) Roma, 6 mag. (askanews) – “Le dichiarazioni di Macron sono fuori dal mondo: rispetto i francesi che l’hanno votato ma spero che alle prossime elezioni scelgano Le Pen. Continua a ripetere ‘non escludo che manderemo truppe di terra, i nostria morire in’. Io lo dico oggi e domani e lo praticherò con ogni forza umana e politica: lanonche i figli del nostro paese vengano mandati a combattere e a morire. Se hai voglia armati tu e parti”. Lo ha detto il leader della, Matteo, prensentando il suo libro a Pavia. “Stiamo sostenendo l’con ogni tipo di aiuto – ha proseguito – ma la terza guerra mondiale no. Stanno pensando di fare gli eurobond per comprare armi e missili ma falli per ospedali, scuole, liste d’attesa, case ...

Ucraina, Salvini "Gravissimo errore di Macron, forse è in difficoltà"

