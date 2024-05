(Di lunedì 6 maggio 2024) “Mai, mai nel mio nome, e mai con l'ok della Lega, un soloo d'Italia ain". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo, a margine della conferenza stampa di presentazione del Salone dell'Auto di Torino. "E penso che Macron, quando continua a ribadire questa possibilità, commette un errore gravissimo e sia una persona o in difficoltà o pericolosa", continua il leader della Lega, "stiamo aiutando l'in ogni maniera possibile, con aiuti economici, umanitari, militari e sociali. Pensare di mandare iinè folle”.

Sono contento che un uomo di valore come il generale Vannacci abbia deciso di portare avanti le sue battaglie di libertà insieme alla Lega in Parlamento europeo». Lo ha annunciato il leader della Lega Matteo Salvini a Milano.

