Uccide l’amico e poi trascina il corpo in strada a Pavia | a dare l’allarme un passante

(Di lunedì 6 maggio 2024) Un uomo di 35 anni è stato trovato morto per. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire ma non si esclude l'ipotesi di omicidio.

Incidente strada le a Pavia : un uomo è finito fuori strada con la sua automobile e si è schianta to contro un albero.Continua a leggere Continua a leggere>>

Carrozze al posto dei bus, donne in abito lungo e ombrellino in mano anche se finalmente è uscito il sole e vetrine coperte per far posto alle antiche botteghe. Con un nastro bianco e rosso e le transenne, Strada Nuova è tornata al passato. Sotto lo sguardo incuriosito di chi non aveva mai ... Continua a leggere>>

pavia, cadavere trovato in strada: forse si tratta di omicidio - Il cadavere di un uomo, di età attorno ai 35 anni, è stato ritrovato all'alba di lunedì mattina in una zona periferica di pavia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Dai primi rilievi sembra poss ... Continua a leggere>>

Omicidio a pavia: uccide l’amico e trascina il corpo in strada - pavia. Omicidio in viale Cremona: un uomo ha ucciso un amico al culmine di una violenta lite e ne ha trascinato il corpo in strada. Continua a leggere>>

pavia, uccide l’amico e trascina il corpo in strada: i passanti lo vedono e danno l’allarme - Il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa mattina verso le 5 da un passante in viale Cremona, in una zona periferica di pavia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Da subito si è pensato a ... Continua a leggere>>