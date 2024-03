Incidente stradale a Pavia | si schianta e vola fuori strada | è gravissimo

Un Incidente stradale terribile all'alba nel pieno centro di Trapani in Sicilia. La vittima di una nuova tragedia della strada è Alice Culcasi , appena 23 anni: la ragazza... (leggo)

I Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti intorno alle ore 15.20 di oggi, 30 marzo 2024, per un incidente stradale sulla SP146 tra il km 103 e 105 nel comune di Pienza , che ha visto ... (firenzepost)

Amici, gli eliminati dal Serale: da Giovanni a Kumo, anche nella seconda puntata perdono i ballerini - Il Serale di Amici in due puntate ha già mietuto quattro «vittime»: il cantante Ayle, eliminato a 15 minuti dall’inizio della prima serata, e ben tre ballerini: Kumo, Nicholas e Giovanni. Vediamo insi ...corriere

Tragedia a Rutigliano, trattore si scontra contro auto: morto 57enne - RUTIGLIANO - Un uomo di 57 anni è morto in un Incidente stradale avvenuto sulla provinciale 240 all’altezza di Rutigliano nel Barese. La vittima, originaria di Triggiano (Bari), era alla guida del suo ...lagazzettadelmezzogiorno

Chi era Brian Chira: il tiktoker 23enne keniota morto in un Incidente stradale | VIDEO - Chi era Brian Chira Noto come Baba Talisha, Brian Chira è divenuto famoso quando nel dicembre 2022 era stato intervistato dalla tv in quanto testimone di un sinistro stradale. Talisha sapeva parlare ...tag24