Pessime notizie per i fan di David Lynch ! Il regista di Missoula sostiene che Netflix non abbia voluto dare il via libera al suo “stravagante” film d’animazione , Snootworld. L’autore di Twin Peaks e Blue Velvet ha dichiarato a Deadline che il suo ...

Twin Peaks: in arrivo una quarta stagione Le idee a David Lynch non mancherebbero - twin peaks: in arrivo una quarta stagione Le idee a David Lynch non mancherebbero - David Lynch starebbe cullando l'idea di realizzare una quarta stagione di twin peaks dopo che Netflix ha cancellato la sua serie Unrecorded Night.

Twin Peaks 4: la produttrice è ottimista, ma dipende tutto da David Lynch e Mark Frost - twin peaks 4: la produttrice è ottimista, ma dipende tutto da David Lynch e Mark Frost - Una domanda che attanaglia un po’ tutti i fan e le fan della serie, specie dopo il finale di twin peaks: il ritorno, la terza stagione della leggendaria serie Tv di David Lynch e Mark Frost uscita nel ...

5 serie action che non dovreste perdere per nulla al mondo su Paramount+ - 5 serie action che non dovreste perdere per nulla al mondo su Paramount+ - Quali sono i migliori prodotti su Paramount+ per quanto riguarda le serie TV action Vi aiutiamo noi con una selezione di 5 imperdibili.