David Lynch | Netflix rifiuta il film d’animazione del creatore di Twin Peaks

(Di martedì 9 aprile 2024) Pessime notizie per i fan di! Il regista di Missoula sostiene chenon abbia voluto dare il via libera al suo “stravagante”, Snootworld. L’autore die Blue Velvet ha dichiarato a Deadline che il suo tanto atteso debutto animato è in lavorazione da vent’anni. Il cineasta ha curato la sceneggiatura insieme all’autrice dello script di Nightmare Before Christmas e La famiglia Addams, Caroline Thompson. Il progetto ha una rigorosa struttura in tre atti, di cui il secondo scritto interamente da lui. “Non so quando abbia iniziato a pensarci, ma disegnavo questi Snoots e cominciava a emergere una storia“, ha dichiaratoa Deadline. E ancora: “Ho incontrato Caroline e abbiamo lavorato su una sceneggiatura. ...

