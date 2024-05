TS – Voglio restare - vincere lo Scudetto e lottare in Champions

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 6 maggio 2024) 2024-05-06 01:57:46 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: ROMA – “Ho ancora un anno di contratto, il mio entourage sta parlando col direttore. Mi piacerebbe rimanere e vorrei aiutare la Juventus a tornare aunoe ad essere protagonista in“. Sono le parole, ai microfoni di Dazn, del centrocampista della Juventus Weston McKennie al termine della sfida, pareggiata 1-1 all’Olimpico, contro la Roma. Juve-McKennie, la situazione Lo statunitense è in scadenza di contratto con la Juventus il 30 giugno 2025 e, pertanto, senza il rinnovo del contratto, il club bianconero sarà costretto a cederlo durante la sessione estiva di calciomercato per evitare di perderlo a parametro zero al termine della prossima stagione. Arrivato nel 2021 dallo Schalke 04 per poco meno di 22 milioni di euro e rientrato alla base lo ...