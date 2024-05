Troppi furti a Caronno | Ormai dormiamo nei nostri negozi

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di lunedì 6 maggio 2024) Non si placano le ruberie e i tentati scassi a danno deidel rione di Pertusella. Oramai la situazione è insostenibile e ianti sono preoccupati perché non si sentono sicuri: “La notte non possiamo stare a casa tranquilli – si sfoga una commerciante, esasperata dai continuie danneggiamenti subiti dal suo ...