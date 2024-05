Treviso - grazie al test del Dna anziana di 80 anni scopre di avere 3 fratelli e 2 sorelle

(Di lunedì 6 maggio 2024) Una scoperta sconvolgente ha cambiato la vita di Paola Franzin, un'ottantenne di Cessalto, in provincia di. Per tutta la sua vita, la donna ha portato con sé il mistero di una parte della sua famiglia.alla tenacia della figlia Sonia e a undel DNA, Paola ha finalmente scoperto dicinqueda parte di padre, che vivevano ignari della sua esistenza a Veroli, in provincia di Frosinone.

