Folgorato da una scarica di 20mila volt | sopravvive grazie a un’operazione di dieci ore a Treviso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024)da una scossa di 20.000e sopravvissuto. Un cinquantenne trevigiano,dall’urto con una cassetta dell’alta tensione, è stato operato dal team medico di Chirurgia Plastica dell’Ospedale Ca’ Foncello diche ha effettuato un intervento di ricostruzione plastica per le gravi ustioni riportate. La condizione clinica dell’uomo dopo la scossa è risultata subito critica, con un ricovero in unità di terapia intensiva cardiologica, consulenze neurologiche e nefrologiche, oltre a tac cerebrale. Dopo un intervento diore, attualmente il paziente è a casa, sta bene e tutte le ferite sono guarite. Dopo 48 ore di osservazione ne è stato disposto il ricovero in chirurgia plastica, perché presentava ampie ustioni da folgorazione al gomito destro, spalla e cuoio capelluto. Oltre ...