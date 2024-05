Travolto da suv mentre aiuta figlio rimasto senza benzina - morto 60enne nel barese

(Di lunedì 6 maggio 2024) (Adnkronos) – Un uomo di 60 anni ènella notte sulla strada tra Conversano e Cozze, in provincia di Bari, investito da una automobile, un suv, che poi ha proseguito la marcia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione stava versandonel serbatoio della vettura del, che era rimasta L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

E' stato Travolto e ucciso sul ciglio della strada da un' auto pirata . Un uomo di 60 anni, Giuseppe Babbo, di Conversano in provincia di Bari, è morto dopo essere stato Travolto da... Continua a leggere>>

travolto da un'auto pirata mentre soccorre il figlio sulla strada Cozze-Conversano: morto un 60enne - La tragedia è avvenuta la scorsa mezzanotte: l'uomo, di Conversano, si era recato sulla Provinciale 50 per rifornire di carburante la vettura del parente rimasta a secco di benzina. I carabinieri sono ... Continua a leggere>>

Stava rifornendo l'auto del figlio, un uomo viene travolto e ucciso da un'auto pirata nel Barese - Sull'accaduto indagano i carabinieri che devono risalire alla identità dell'automobilista che non si è fermato a prestare soccorso. Il 26enne è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in co ... Continua a leggere>>

Papà travolto e ucciso da un Suv pirata sulla Provinciale: stava soccorrendo il figlio rimasto senza benzina - Una notte che avrebbe dovuto essere segnata dal semplice gesto di aiutare il figlio in difficoltà si è trasformata in una tragedia senza precedenti sulla rampa della Provinciale 50, ... Continua a leggere>>