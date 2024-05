Tragico investimento | muore una 51enne

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tragedia la scorsa notte a Formia. Poco dopo le 2 una donna è stata investita e uccisa da una Ford B Max. Il giovane alla guida dell’auto si è fermato per prestare soccorso alla donna, e anche i sanitari del 118 sono accorsi velocemente e hanno fatto tutto quanto è stato nelle loro possibilità per salvarle la vita, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Investita e uccisa a Formia – foto repertorio -Ilcorrieredellacitta.comLaera ospite del villaggio Don Bosco La donna, unaoriginaria di Gaeta, era ospite del Villagio Don Bosco, poco distante dal luogo dell’incidente. Sul posto sono accorsi anche i Carabinieri della Compagnia di Formia per i rilievi e per raccogliere la testimonianza del conducente dell’auto che ha dichiarato di non essersi reso conto, di non averla vista. Agli uomini dell’Arma spetta ora il compito di svolgere le ...

