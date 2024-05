Tragedia sulla Fly Emotion Gli inquirenti al lavoro Un video girato dai nipoti potrebbe svelare il giallo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 6 maggio 2024) BEMA (Sondrio) In tredici anni, la Flyha fatto letteralmente volare oltre duecentomila coraggiosi. Senza che mai accadesse nulla, se non le scosse adrenalitiche provate nell’attraversare in quota i boschi da Albaredo per San Marco fino a Bema. Ieri però l’aerofune ha registrato la perdita di una vita. Ghizlane Moutahir, 41 anni, origini marocchine, sposata e senza figli, residente fino a poco tempo fa a Oliveto Lario nel Lecchese e trasferitasi di recente nel Lodigiano, era salita sopra Morbegno con alcuni connazionali per passare la domenica attraversando la Valle del Bitto sospesa alla fune dell’impianto. Gli amanti delle sensazioni forti vengono assicurati a un’imbragatura. L’avventura, che si può vivere anche in coppia, dura due minuti e mezzo. Ma in quel breve tempo ieri è successo l’imponderabile. Saranno glia fare luce ...