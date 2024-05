Traffico Roma del 06-05-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 6 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in corso per questo lunedì 6 maggio uno sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati di base per quanto riguarda il trasporto pubblico nella protesta coinvolti i servizi ATACTPL hatje Cotral nel rispetto delle fasce di garanzia servizio garantito dalle 17 alle 20 a rischio Quindi nelle altre ore le corse di bus tram e metropolitane e ferrovie regionali lavori nel fascia notturna sulla A12Civitavecchia per lo svincolo di Cerveteri Ladispoli dalle 22 alle 5 di domani mattina il casello non potrà essere utilizzato in strada versoe in uscita Provenendo dal Aurelia prudenza su viale del Policlinico dove Da oggi lunedì 6 maggio per lavori di potatura chiusura dell’intero tratto Durante gli orari ora TV su tutti e due i ...