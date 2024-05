Roma - rapinata e aggredita | poliziotta fuori servizio ferita da un malvivente

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Rapina e ferisce un’agente. La donna, una, si trovava a bordo della sua auto quando è statada un 30enne mentre stava percorrendo via Castel di Leva. Ad accorrere sono stati, in breve i colleghi della vittima, gli agenti del IX Distretto Esposizione, unitamente agli uomini del commissariato Colombo, che hanno arrestato l’uomo per i reati di rapina, lesioni aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale.da un 30enne – foto repertorio – Ilcorrieredellacittà.comLa vittima ha ricostruito i fatti Nella denuncia l’agente vittima dell’aggressione ha ricostruito i fatti specificando che si trovava nella sua vettura quando è stata urtata da un’altra auto che si è ...