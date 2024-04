Il Milan e Pioli al bivio | perché la sfida con la Roma può salvare la stagione|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 10 aprile 2024) 2024-04-10 20:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Dentro o fuori. Ne resterà soltanto una. Fuori i secondi. Scegliete voi l’espressione che meglio renda l’idea di quello che attende ladi domani sera tra, primo atto del quarto di finale tutto italiano di Europa League. Con match di ritorno previsto tra una settimana, giovedì 18 aprile, allo stadio Olimpico. Un confronto tutto da vivere, col piacere della novità rappresentato da quel Daniele De Rossi, che per la primaStefanoda allenatore col desiderio di interrompere la recente tradizione negativa dei giallorossi contro i rossoneri: sotto la guida di José Mourinho, nelle ultime tre stagioni la formazione della Capitale non è andata oltre il doppio pareggio (2-2 in rimonta al “Meazza” e 1-1 in ...