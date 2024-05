Tra scandalo e diritti civili | quando Andy Warhol si ispirò a Candy Darling

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di lunedì 6 maggio 2024) Life&People.it “Ccame from out on the island in the backroom she was everybody’s”… Così cantava Lou Reed in The Walk of the Wild Side, nel 1972. Sedici anni prima Nelson Algren aveva scritto un romanzo che portava questo titolo di cuivoleva fare un musical proprio con l’aiuto di Reed: non se ne fece più nulla e a Lou rimase solo la canzone. Omosessualità, uso di droghe, travestitismo, rapporti sessuali, prostituzione, questi erano i temi del suo ultimo album. Ma se negli Stati Uniti The Walk of the Wild Side venne censurata proprio per la strofa in cui Ccompie una fellatio, in Inghilterra la BBC, poco avvezza al termine giving head, non se ne rese conto e la fece passare in radio. Ma chi era Cper ...