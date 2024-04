La sinistra non ha più diritti degli altri Scandalo-Puglia | Meloni | bordata finale su Pd | Decaro ed Emiliano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) La "lunga serata televisiva" di Giorgiainizia a Cinque minuti, e si conclude sempre su Rai 1 e sempre da Bruno Vespa, ma a Porta a porta. E la premier, che prima aveva accusato ladi avere un piano, quello di volere un sistema elettorale che faciliti "i governi di larghe intese" per poter "governare anche quando perde le elezioni", tira un altro colpo durissimo al Pd. Il tema del giorno è, giocoforza, il caso di Bari: l'inchiesta per corruzione elettorale che in mattinata, tra indagati e arresti, ha portato alle dimissioni di Anita Maurodinoia, il potente assessore ai Trasporti della giunta della Regioneguidata dal governatore Michele. Una lady preferenze da cui, nel pomeriggio, ha dovuto prendere le distanze anche una imbarazzatissima Elly Schlein. La questione si ricollega peraltro ...