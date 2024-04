(Di giovedì 11 aprile 2024) Squadra che vince non si cambia. Il vecchio adagio vale anche per la squadra femminile didelloGen, fresca di promozione nel campionato nazionale di Serie B2, che è stata ospite del TC Marina di Massa per la sua presentazione ufficiale con tanto di consegna delle divise da gioco. Testimonial d’eccezione Alessandro Pane, collaboratore del commissario tecnico della nazionale di calcio Luciano Spalletti. L’altro “padrino“ doveva essere Renzo Furlan, allenatore che collabora conGen, fermato da un’indisposizione. Pane, che fa parte della squadra Veterani diGen ed era entrato nel circuito internazionale prima che il richiamo del calcio fosse troppo forte, è intervenuto soffermandosi sull’importanza del gruppo. "Tutti noi ora siamo giustamente ammaliati ...

Tennis Programmi ambiziosi per lo Junior Club Next Gen - Squadra che vince non si cambia. Il vecchio adagio vale anche per la squadra femminile di Tennis dello Junior Club Next Gen, fresca di promozione nel campionato nazionale di Serie B2, che è stata ospi ...lanazione

ATP Monte-Carlo, il programma di oggi: Musetti debutta contro Fritz - Musetti subito in campo nella prima giornata del Masters 1000 di Monte-Carlo, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 14 aprile. Il carrarese chiuderà il programma sul campo ...sport.sky