Tempi e modi della riforma Abodi sono inaccettabili | interviene Malagò

(Di lunedì 6 maggio 2024) “Nella vita c'è sempre margine di ricucitura, poi la parola scontro mi sembra sbagliata. Vorrei vedere cosa avrebbe fatto il ministroo qualsiasi altra persona al posto del presidente del Comitato Olimpico che ha letto questa notizia da terze persone. C'è sempre la possibilità di rimediare, ma ripeto non entro nel meritosostanza,l'aspetto centralemia riflessione e credo si faccia fatica a disconoscerlo”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovannisullo scontro in atto con il ministro dello Sport Andreasul controllo dei bilanci dei club sportivi, a margine di un incontro a Milano. Ai cronisti che gli chiedevano se il governo stesse provando l'occupazione politicaSerie A, ...

Andrea Abodi , ministro per lo sport e i giovani, a margine la presentazione dell’evento ‘Vivicittà 2024 ‘, la manifestazione podistica in contemporanea che si correrà in tutta Italia domenica 14 aprile, ha parlato delle prossime Olimpiadi e della ...

