Taxi - l' inchiesta di Wired con tutti i numeri in Italia

(Di lunedì 6 maggio 2024) Abbiamo chiesto alle prime 50 città inun accesso agli atti sulle licenze dei. Scoprendo che c'è chi non fa un bando per rinnovarle dal 1977. Che a Roma e Milano il settore è fermo da 20 anni. E che a Firenze e Bologna una nuova licenza costa 175mila euro. Ma 140mila vanno agli altri tassisti.

InTaxi , l'app di servizio taxi più usata in Italia, gestita dalle cooperative di tassisti Radiotaxi 028585 e Prontotaxi 066645, «è entusiasta di annunciare una significativa espansione del suo servizio». Ora il servizio sarà disponibile non solo a ...

La guerra dei taxi a Venezia, il Quirinale dà via libera ai motoscafi Ncc con licenze di altri Comuni - La guerra dei taxi a Venezia, il Quirinale dà via libera ai motoscafi Ncc con licenze di altri Comuni - È solo l'ultimo (nel senso di più recente) atto di una guerra iniziata negli anni Novanta, quando il settore dei taxi e noleggi acquei fu regolamentato dalla legge regionale 63/93 e poi da un ...

Reggio Calabria – Milia (FI): “Organizzare i parcheggi dei taxi per offrire un servizio ai turisti” - Reggio Calabria – Milia (FI): “Organizzare i parcheggi dei taxi per offrire un servizio ai turisti” - “Fondamentale organizzare il lavoro dei tassisti di Reggio: l’ incremento del flusso turistico in città impone una riorganizzazione di un ...

