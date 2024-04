Con Biesse e Microtek l' app di InTaxi si allarga ad altre 35 città italiane

(Di mercoledì 17 aprile 2024), l'app di servizio taxi più usata in Italia, gestita dalle cooperative di tassisti Radiotaxi 028585 e Prontotaxi 066645, «è entusiasta di annunciare una significativa espansione del suo servizio». Ora il servizio sarà disponibile non solo a Milano, Roma, Bari, Bologna, Como, Genova, Lecco, Napoli, Parma, Perugia, Piacenza, Prato, Torino, Trento, Trieste e Udine, ma anche in35, ampliando la nostra presenza sul territorio nazionale. La crescita è resa possibile grazie a una strategica collaborazione con, azienda che opera nel settore delle telco. Un ruolo fondamentale è stato poi svolto da, azienda italiana che da 40 anni supporta il nostro settore, permettendo una fluida integrazione delle tecnologie e garantendo il successo dell'espansione. ...

Biesse si affida a Soldo per ottimizzare la gestione delle spese aziendali - La gestione efficiente delle spese di viaggio rappresenta una priorità per le aziende con una presenza globale significativa: in questo contesto, Biesse, società globale specializzata nella produzione ...01net

Biesse CARRERA, C'E' IL CONFRONTO CON I PROFESSIONISTI AL GIRO D'ABRUZZO - Primoz Roglic al Giro dei Paesi Baschi è stato costretto al ritiro per una caduta - la stessa nella quale sono stati coinvolti Evenepoel, Vingegaard, Quinn, Vine. e Cras - proprio quando era al ...tuttobiciweb

Biesse CARRERA, IN ARRIVO UN NUOVO WEEKEND MOLTO INTENSO - La primavera anche quest'anno porta l'appuntamento con il 48° Gran Premio Marcello Falcone, corsa riservata alla categoria Juniores organizzata dal Gruppo Sportivo Ciclistico Dilettantistico Terracina ...tuttobiciweb