Taranto-Latina martedì 07 maggio 2024 ore 20 | 30 | formazioni - quot - pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di lunedì 6 maggio 2024) Partono i playoff di serie C e la gara inaugurale è quella dell’Erasmo Jacovone ditra gli jonici di Eziolino Capuano e ilallenato da Fontana. I rossoblu si sono visti respinti il ricorso per i 4 punti di squalifica, ma sul campo hanno fatto gli stessi punti dell’Avellino secondo. Un mezzo miracolo per il tecnico campano, che sente la grande occasione di lottare per InfoBetting: Scommesse Sportive e