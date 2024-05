Taglialatela | Sogno di diventare il Dg del Napoli

(Di domenica 5 maggio 2024) Pino, ex portiere del, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Mattino. Queste le sue parole: Domani il suo amico Cannavaro sfida il vostro. “E non sarà una partita come le altre. Per lui e nemmeno per me”. E quindi? “Non se la prenderà Fabio, al quale voglio un mondo di bene, ma io farò il tifo per il”. Lei oggi è presidente dell’Ischia, mentre Fabio Cannavaro è l’allenatore dell’Udinese in serie A. “Ma io cullo sempre un. Quello didirettore generale dell’unica squadra possibile in serie A, ovvero il, e di poter avere Fabio come allenatore. È un, ma perché no?”. Dalalla realtà: come pensa che Fabio Cannavaro stia vivendo questa vigilia così ...

