Jesolo - tabaccaio trovato morto in casa | non si esclude l' ipotesi di omicidio La cugina | Era una persona riservat - non aveva nemici

Jesolo - Tragedia a Jesolo Paese in via Antiche Mura, forse un omicidio. È stato trovato morto in casa un tabaccaio 64enne, Roberto Basso con attività al Lido....

