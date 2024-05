Concorso docenti scuole con lingua d’insegnamento slovena | domande fino al 1° giugno Il bando

(Di venerdì 3 maggio 2024) Pubblicato sul sito InPA ildiper titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno per lecon, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 L'articolo .

Arezzo, 3 maggio 2024 - La Chimet premia i vincitori del concorso per le scuole “Metalli per il domani” . L’appuntamento è fissato per le 16 di sabato 4 maggio quando piazza don Alcide Lazzeri a Civitella in Val di Chiana ospiterà la giornata conclusiva di un’iniziativa che ha coinvolto circa ... Continua a leggere>>

Danza, a Rimini la quinta edizione del ‘concorso Noureev’ con grandi ospiti: dove e quando - La manifestazione assegna cinque premi di categoria e posti per uno stage in scuole e compagnie di livello internazionale. In contemporanea, sono previsti corsi tenuti da étoiles e prestigiosi insegna ... Continua a leggere>>

Scuola, Anief: “Record precari il 1° settembre 2024, saranno quasi 300 mila, uno su quattro” - (Adnkronos) – "Da sempre siamo al fianco dei precari. Le nostre battaglie, siano esse ai tavoli contrattuali che nelle aule dei tribunali, sono sempre atte a proteggere chi nelle nostre scuole si spen ... Continua a leggere>>

La rassegna-concorso Città in Danza a Lecce - Dalla mattina e per tutta la giornata di sabato 4 maggio, presso il Teatro Apollo di Lecce andrà in scena la rassegna concorso prevista per l’edizione ... Antonio Faraco ha ringraziato le scuole danza ... Continua a leggere>>