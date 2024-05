Success risponde ad Osimhen | Udinese e Napoli si dividono la posta in palio

Il Napoli alla ricerca del successore di Osimhen : gli ultimi due nomi sono quelli di Dovbyk del Girona e il nigeriano Moffi Il Napoli a fine stagione saluterà Osimhen , pronto a iniziare una nuova fase della sua carriera. Intanto, come riportato da ...

Si conclude in serata con due partite la 35esima e quartultima giornata di Serie A: alle 18 all`Arechi di Salerno va in scena Salernitana-Atalanta,...

Rileggi Live: Non la chiude la squadra di Calzona, beffata dal pari dell’Udinese al 92' (1-1, 51' Osimhen; 92' Success) - Rileggi Live: Non la chiude la squadra di Calzona, beffata dal pari dell’Udinese al 92' (1-1, 51' osimhen; 92' success) - Live: Udinese-Napoli, 35a partita del campionato di serie A 90' + 6' Finisce 1-1! Sfuma clamorosamente la vittoria del Napoli, anche stavolta gli azzurri non la chiudono e si fanno beffare negli ultim ...

PAGELLE NM - Napoli-Udinese, i voti di Antonio Petrazzuolo: "7 a Victor Osimhen, 4 a Calzona" - PAGELLE NM - Napoli-Udinese, i voti di Antonio Petrazzuolo: "7 a Victor osimhen, 4 a Calzona" - "Udinese-Napoli, altra occasione sprecata per gli azzurri" SERIE A - La classifica dopo la 35esima giornata: il Napoli sale a quota 51 punti SERIE A - Udinese-Napoli 1-1: non basta osimhen, success ...

L'Udinese recupera il Napoli nel finale: Lecce a +7 sul terzultimo posto - L'Udinese recupera il Napoli nel finale: Lecce a +7 sul terzultimo posto - Nella ripresa, invece, la partita si è accesa: il Napoli ha trovato la rete del vantaggio con osimhen e poi quella del raddoppio sempre con l'attaccante nigeriano. Il secondo gol, però, è stato ...