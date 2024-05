Napoli - Osimhen e il suo possibile successore…

(Di lunedì 6 maggio 2024)e il prossimo addio al: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. “PSG e Chelsea si stanno contendendo Victor. La destinazione preferita dell’attaccante nigeriano è quella inglese anziché francese. Il Chelsea però non giocherà l’Europa che conta e non ha dalla sua grande disponibilità economica per pagare la clausola da 130 milioni al”. Al Chelsea… “Tuttavia a VO9 avrebbero garantito un ingaggio ben più alto dei 10 milioni che oggi percepisce alla corte del presidente De Laurentiis. Il Chelsea sarebbe intenzionato ad offrire 80-90 milioni cash alper il cartellino di Victor“. Alpiace Lukaku A questa somma, aggiungerebbe il cartellino ...

Anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti sarebbe entrato in corsa per Victor Osimhen . Il calciatore piace anche in Inghilterra e Francia ma il club spagnolo ha sempre tutto un altro fascino. Victor Osimhen non è sicuro della propria permanenza a Napoli nella prossima stagione. L'attaccante

Il Napoli è alla ricerca di un centravanti che possa prendere il post o di Osimhen. In queste ore si è fatto il nome di Lukaku, inserito in un'ipotetica trattativa del Chelsea per Osimhen. Francesco Modugno, inviato Sky, fa un altro nome: Dovbyk del Girona. Il Napoli cerca un centravanti che abbia

Una società della Premier League sarebbe pronta a proporre un clamoroso scambio al Napoli per il centravanti Victor Osimhen . Domani il Napoli affronterà l'Udinese in trasferta, match valido per la 35esima giornata di Serie A. Una gara importante per entrambe le società che ancora non hanno

Repubblica – Il napoli valuta Lukaku come parziale contropartita per osimhen: occhio all'affare a sorpresa - A fine anno il napoli avrà probabilmente un tesoretto da investire grazie ai 130 milioni di euro che verranno offerti per Victor osimhen. Come riporta

GAZZETTA - napoli, osimhen preferirebbe il Chelsea al PSG, gli inglesi offrono Lukaku - napoli - La Gazzetta dello Sport si è soffermata sul possibile futuro di Victor osimhen, attaccante del napoli: "PSG e Chelsea si stanno contendendo Victor osimhen. La destinazione preferita dell'atta

osimhen se segna a Udine intasca 125 euro. Il nigeriano a caccia del gol - Il nigeriano vuole fortemente trovare il gol contro l'Udinese sia per il napoli sia per se stesso. Fino ad ora ha segnato 14 gol in questo campionato.