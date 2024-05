Su Scurati mentono | Gasparri svela il retroscena che fa impazzire la Rai rossa

(Di lunedì 6 maggio 2024) Mauriziova all'attacco dell'Usigrai sul “caso”, quella della presunta censura della Rai allo scrittore. Prendendo spunto dall'«editto imperiale» emesso dal sindacato, «un tempo unico», della Rai, il capogruppo di Forza Italia al Senato si chiede anche lui, polemicamente, che fine abbiano fatto «i provvedimenti drastici annunciati dalla Rai». «Anch'io mi chiedo che fine hanno fatto questi provvedimenti? Si è capito oramai chiaramente, dalle carte e dallo sviluppo degli avvenimenti, chi ha detto cose inesatte all'azienda, chi ha usato i social personali per dire cose che non corrispondevano alle scalette e alle indicazioni che aveva fornito ai dirigenti dell'approfondimento. Insomma, è chiarissimo chi ha detto il vero e chi ha detto cose bizzarre. E quindi chi ha omesso la verità deve essere raggiunto da “provvedimenti drastici”, così ...

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Quello di Scurati non è un disguido telematico è semplicemente un castello di carte montato ad arte. Non c'è stata nessuna censura. Dalla redazione della trasmissione di Rai 3 è stata mandata ai dirigenti Rai una ...

Sciopero, la Rai al sindacato. "Ora basta con le fake news" - Sciopero, la Rai al sindacato. "Ora basta con le fake news" - Tensione in Viale Mazzini per l'agitazione prevista oggi. L'azienda contro Usigrai. Il no di Unirai: "Noi lavoreremo" ...

Sciopero Rai, l’azienda attacca il sindacato. “Nessun bavaglio, falsità per motivi politici” - Sciopero Rai, l’azienda attacca il sindacato. “Nessun bavaglio, falsità per motivi politici” - ROMA. Alla vigilia dello sciopero indetto per oggi da Usigrai, l’azienda picchia duro contro il sindacato, accusandolo di «diffondere fake news che generano danno d’immagine» al servizio pubblico, per ...

Rai, scontro azienda-Usigrai alla vigilia dello sciopero dei giornalisti - Rai, scontro azienda-Usigrai alla vigilia dello sciopero dei giornalisti - ROMA È scontro tra l’azienda e l’Usigrai alla vigilia dello sciopero proclamato dal sindacato dei giornalisti della tv pubblica per protestare contro le scelte aziendali sul fronte della gestione del ...