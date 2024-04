Scurati - Gasparri | Nessuna censur - è una menzogna

(Di domenica 21 aprile 2024) Pubblicato il 22 Aprile, 2024 (Adnkronos) – ''Io faccio parte della Commissione Parlamentare di vigilanza, da molti anni, e mi sono occupato della vicenda, non c'è stataa". Maurizio, senatore di Forza Italia e membro della Commissione di Vigilanza, ricostruisce il caso legato al monologo che lo scrittore Antonioavrebbe dovuto esporre, sul tema del fascismo e del 25 aprile, nella trasmissione Che sarà condotta da Serena Bortone su Raitre. Parlare dia, dicea Stasera Italia su Rete4, "è unaautentica perché, le dico dei dettagli (perché poi i documenti li mostreremo in Commissione di vigilanza): alle ore 18.43 di venerdì, la direzione approfondimenti ha autorizzato il comunicato stampa della trasmissione della ...

(Adnkronos) – ''Io faccio parte della Commissione Parlamentare di vigilanza, da molti anni, e mi sono occupato della vicenda, non c'è stata nessuna censura ". Maurizio Gasparri , senatore di Forza ...

"C'era stata una discussione sul pagamento o meno, perché per qualcuno la difesa della libertà vale 1.800 euro al minuto" ''Io faccio parte della Commissione Parlamentare di vigilanza, da molti ...

(Adnkronos) – ''Io faccio parte della Commissione Parlamentare di vigilanza, da molti anni, e mi sono occupato della vicenda, non c'è stata nessuna censura ". Maurizio Gasparri , senatore di Forza ...

Europee, Pd con Schlein doppia capolista ma partito si spacca su simbolo - (Adnkronos) – Via libera della Direzione del Pd alle liste per le elezioni europee 2024. La segretaria Elly Schlein sarà capolista al Centro e nelle Isole, Stefano Bonaccini al Nord est, Cecilia Strad ...periodicodaily

Scurati, Gasparri: "Nessuna censura, è una menzogna" - "C'era stata una discussione sul pagamento o meno, perché per qualcuno la difesa della libertà vale 1.800 euro al minuto" ''Io faccio parte della Commissione Parlamentare di vigilanza, da molti anni, ...adnkronos

"L'aborto è un delitto, non un diritto": la vicedirettrice Tg1 Incoronata Boccia riapre lo scontro - Pd all'attacco sulle parole della vicedirettrice del Tg1 Incoronata Boccia che durante la trasmissione 'Che sarà' ha parlato dell'aborto come di un "delitto e non un diritto", parole giudicate ...ansa