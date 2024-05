Strage di operai a Casteldaccia - il sopravvissuto sotto choc | Mi sento miracolato

Porto SAN Giorgio - Aggredito e picchiato in un parcheggio da un gruppo di ragazzi nordafricani. Un uomo è finito in ospedale dopo essere stato medicato dai sanitari della Croce Azzurra di...

Terribile incidente a pochi metri da casa, lutto nel mondo dello sport. Non c’è stato niente da fare per il 18enne che stava rientrando a casa in sella al suo scooter. Purtroppo quando era quasi arrivato il giovane, per cause ancora in corso di ...