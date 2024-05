Strage Casteldaccia | Cub - si fermi l' Italia del lavoro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) La Confederazione unitaria di base (Cub) chiede "all'del" di fermarsi e lancia un appello a tutti i sindacati e ai lavoratori per uno sciopero generale immediato dopo l'ennesimasul, nel palermitano, con cinque operai morti e un sesto in gravissime condizioni. Il sindacato chiede una sessione straordinaria delle Camere unite per rivedere immediatamente la legislazione sule al tempo stesso un decreto legge del Governo per introdurre il reato di omicidio sul. "Le parole e le chiacchiere stanno a zero - afferma il coordinatore nazionale della Cub, Walter Montagnoli -. Altri lavoratori morti come topi. La Cub si riunirà in assemblea in tutte le regioni e nelle sedi diper mobilitarsi al più ...