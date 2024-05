Chi sono i 5 morti sul lavoro a Casteldaccia, uno dei sopravvissuti: "Li ho sentiti gridare, sono miracolato" - Chi sono i 5 morti sul lavoro a Casteldaccia, uno dei sopravvissuti: "Li ho sentiti gridare, sono miracolato" - "Mi sento un miracolato", queste le parole di Giovanni D'Aleo all'AdnKronos. I nomi dei cinque operai morti sono: Epifanio Alsazia, 71 anni, contitolare della Quadrifoglio Group. L'uomo era di ...

I nomi delle vittime della strage di Casteldaccia - I nomi delle vittime della strage di Casteldaccia - Questi i nomi delle cinque vittime della strage sul lavoro avvenuta a Casteldaccia: Epifanio Alsazia, 71 anni, contitolare della ditta Quadrifoglio group, era di Partinico (Palermo) così come Ignazio ...

Tesser: "Tre nomi per la panchina, il Napoli cade in piedi. Io scelgo Pioli" - Tesser: "Tre nomi per la panchina, il Napoli cade in piedi. Io scelgo Pioli" - perché è Udine è una bella piazza e la famiglia Pozzo è riuscita a mantenere il club in A negli ultimi 30 anni. Non so chi rischia di più stasera e penso anche che con un punto a testa non so se ...