Strage a Casteldaccia | 5 operai morti durante lavori alle fognature Le foto dei soccorsi

Sei operai sono rimasti intossicati nel palermitano durante alcune manutenzioni nelle fognature, sotto all’azienda vinicola Corvo, in località Casteldaccia. sono in corso i soccorsi dei vigili del fuoco, dei tre operai sinora estratti due sarebbero ...

La solidarietà dei cdr del Fatto Quotidiano ai colleghi della Rai in sciopero - La solidarietà dei cdr del Fatto Quotidiano ai colleghi della Rai in sciopero - I comitati di redazione del Fatto Quotidiano e de ilfattoquotidiano.it esprimono solidarietà ai colleghi della Rai in sciopero, in particolare alla luce del maldestro tentativo di boicottare la legitt ...

Cos'è il citrobacter, il batterio che ha fatto scattare l'allarme neonati a Verona - Cos'è il citrobacter, il batterio che ha fatto scattare l'allarme neonati a Verona - Scattata l'allerta all'ospedale Borgo Trento dove quattro anni fa il citrobacter contagiò un centinaio di piccoli con 4 morti e una decina di neonati che hanno riportato disabilità ...

Valditara vuole cambiare i programmi: “Si insegna troppa roba, a cose serve studiare i dinosauri in 3° elementare” - Valditara vuole cambiare i programmi: “Si insegna troppa roba, a cose serve studiare i dinosauri in 3° elementare” - Il sistema scolastico italiano prevede l’insegnamento di “ troppa roba. In terza elementare si vanno a spiegare tutte le specie dei dinosauri, tutto questo a che serve”. Lo ha detto il ministro dell’I ...